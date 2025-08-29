Макар и трудно „Лудогорец“ влезе в основната фаза на Лига Европа

Макар и трудно „Лудогорец“ се класира за основната фаза на втория по сила клубен турнир на Стария континент – Лига Европа. Разгадчани се наложиха драматично с 4:1 над „Шкендия“ – Тетово след продължения. В редовното време Орлите и първенецът на Северна Македония направиха 2:1 и повториха резултата от първия сблъсък, което вкара мача в две продължения от по петнадесет минути. В тях обаче „Лудогорец“ успя да стигне до нови два гола дело на резервите Бернард Текпетей и Биле.

Другите два гола за домакините бяха дело на Едвин Куртулуш и Ивайло Чочев, с които „Лудогорец“ поведоха с 2:0 още през първата част. След почивката обаче, гостите вкараха чрез Фабрис Тамба с първия си точен удар в двубоя.

