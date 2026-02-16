Шарено

Майсторът на лозите и домашното вино Сезгин Али в заветското село Сушево направи възстановка на зарязване на първа лоза

e-razgrad 16.02.2026 1 Comment

Възстановка на зарязване на първа лоза  направи майсторът на лозите и домашното вино Сезгин Али в заветското село Сушево по случай празника Трифон Зарезан. Ученици от местното основно училище ,,Васил Левски ,, изпълниха дома на г-н Али , който нагледно демонстрира как се извършва това лозарско умение  в масива си от елитно лозе . Проявата беше организирана от ръководството на НЧ ,,Развитие 1927 ,, и лично ръководена от секретар-библиотекаря  Сибел Реджебова.

След нагледния урок  самодейките към културната институция  наредиха богати маси със вкусни лакомства , баници , сладкиши, суджук , а бай Сезгин Али  изкара от мазето си класно бяло и червено вино  за всички гости, уважили празника. А  за учениците  бяха предвидени безалкохолни напитки и сокове.

Шенол Ахмедов

