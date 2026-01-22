Разград

Магистрати с образователни лекции пред ученици в НПТГ „Ш. Петьофи“ в Разград

Съдии и прокурори проведоха образователни срещи с ученици от 8. и 12. клас на НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград, с цел повишаване на правната култура и превенция на противообществени прояви сред младите хора.
  Пред осмокласниците бяха представени теми, свързани с детското правосъдие, правата и задълженията на малолетните и непълнолетните, домашното насилие, участието в съдебни процедури и начините за предпазване от престъпления. Специален акцент беше поставен върху рисковете от употребата на наркотични вещества и последствията за личната свобода.
  С учениците от 12. клас магистратите разговаряха за превенцията срещу употребата на наркотици, престъпленията, свързани с тях, както и за пътно-транспортните нарушения и престъпления. Младежите имаха възможност да видят реални кадри от ПТП и да се запознаят с ролята и значението на т.нар. „Синя стая“.
  Срещите преминаха в активна и ползотворна дискусия, като магистратите споделиха личен професионален опит, което повиши интереса и ангажираността на учениците.
 Инициативата е част от образователната програма
 „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.

