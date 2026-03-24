„Луфтханза“ спира полетите си до Близкия изток

Германският авиационен гигант „Луфтханза“ спира напълно полетите си до ключови дестинации в Близкия изток поне до края на октомври. Решението засяга пряко всички дъщерни дружества от групата, включително Swiss, Brussels Airlines и новопридобитата ITA. Официалният мотив на ръководството е драстичната ескалация на военния конфликт и несигурността във въздушното пространство, но експерти съзират зад хода мащабна финансова маневра за оптимизиране на разходите през слабия летен сезон.

Според пазарни наблюдатели, цитирани от „Файненшъл таймс“, компанията вече тихомълком пренасочва огромния капацитет от спрените десет близкоизточни маршрута към далеч по-доходоносните пазари в Югоизточна Азия, увеличавайки полетите до Сингапур и Банкок.

