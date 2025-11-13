„Лукойл“ поиска от САЩ отсрочка за санкциите

Руският енергиен гигант „Лукойл“ е подал искане до Министерството на финансите на САЩ за отсрочка за налагането на санкциите. Това съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на свои три независими източника.

Според тях от компанията са обяснили, че се нуждаят от повече време, за да финализират съществуващи ангажименти и да проучат оферти за своята разгърната глобална мрежа от активи за добив, рафиниране и търговия с нефт и газ.

Миналия месец Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции, насочени срещу „Лукойл“ и „Роснефт“. Мярката е част от стратегията за засилване на натиска върху руския президент Владимир Путин с цел прекратяване на войната в Украйна.

Едновременно със санкциите OFAC издаде и общ лиценз, който позволява на компаниите да приключат своите бизнес сделки с „Лукойл“ до 21 ноември. Този срок обхваща и евентуални придобивания на международни активи на базираната в Москва петролна компания.

На 27 октомври от „Лукойл“, която осигурява около 2% от световния добив на петрол, потвърдиха, че търсят купувачи за международните си активи и при необходимост може да поискат удължаване на лиценза от OFAC.

По-рано руската компания беше договорила продажбата на своите международни активи на швейцарския търговец на суровини „Гънвор“, но сделката се провали.

Ден по-рано от „Лукойл България“ съобщиха, че бензиностанциите ще продължат да работят и са обезпечени с гориво.

„Във връзка с разпространяваната в някои медии невярна информация за уж предстоящо прекратяване на дейността на мрежата от бензиностанции „Лукойл“ на територията на Република България официално заявяваме, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да функционират в нормален режим“, съобщиха от фирмата.

От компанията допълниха, че няма никакви основания за прекратяване на дейността на търговските обекти.

