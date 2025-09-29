Спортът

„Лудогорец“ с класика срещу „Монтана“

e-razgrad 29.09.2025 No Comments

„Лудогорец“ победи с 3:0 „Монтана“ и излезе втори в класирането, с мач по-малко от първия ЦСКА 1948.

Чочев откри резултата в 28-та минута, когато бе точен с глава след центриране от корнер. В края на първата част гостите останаха с 10 души, след като червен картон получи Ваджебах Сакор.

В 53-та минута и интригата приключи, след като Вердон бе на точното място след нов корнер. В 64-та минута Текпетей сложи точка на спора с мощен изстрел – 3:0. Хубава асистенция даде Петър Станич.

До края Матеус Машадо можеше да отбележи, но ударът му с глава срещна напречната греда.

/e-Razgrad/

