„Лудогорец“ поведе в efbet Лигата

„Лудогорец“ постигна нова победа в първенството на efbet Лига след като победи Ботев (Пловдив) с 2:1. С успеха Орлите събраха 16 точки и са на първо място. Същия актив има и „Левски“.

Едвин Куртулуш откри резултата в 22-та минута. Той се разписа с глава след разбъркване в наказателното поле на гостите и асистенция на Ивайло Чочев.

Гостите от Пловдив изравниха в 43-та минута. Тогава бившият играч на „Лудогорец“ Тодор Неделев центрира пред вратата, където Минков от въздуха прати топката в мрежата. Бе маркирана засада, но след преглед с VAR попадението бе зачетено.

„Лудогорец“ реши мача в 49-та минута. Тогава Ивайло Чочев с глава прати топката зад Даниел Наумов след центриране на Кайо Видал. До края на мача домакините имаха пълно превъзходство, като на няколко пъти пропуснаха чисти положения. Най-близко до гола бе Кайо Видал, чийто удар срещна гредата и Ерик Биле, който на няколко пъти стреля, но вратарят Наумов спаси.

/e-Razgrad/

Снимка: Ludogorets.com

Views: 0