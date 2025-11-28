„Лудогорец“ победи „Селта“ с 3:2 в Лига Европа.

Това бе първи успех на Орлите над испанци от 11 опита, както и първи за български отбор над испански от 1991 г., когато „Славия“ бие „Осасуна“ с 1:0. В герой за разградчани се превърна сърбинът Петър Станич, който направи хеттрик във вратата на гостите. Срещата бе дебют пред домашна публика на новия треньор на домакините Пер-Матиас Хьогмо.

В 9-та минута Петър Станич подаде чудесен пас към Иван Йорданов, който изскочи зад защитата, но пропусна момента за удар. Секунди след това „Лудогорец“ получи дузпа. Кайо Видал беше изведен зад отбраната с чудесен пас от Педро Нареси и бе фаулиран от Мануел Феранднес. Зад топката застана Петър Станич, който без напрежение прати вратаря на „Селта“ в другия ъгъл, отбелязвайки третото си попадение в Лига Европа този сезон.

В началото на второто полувреме Станич се озова на отлична позиция, но защитникът на гостите Йоел Лаго изби в сетния миг, предотвратявайки чист гол. След последвалия ъглов удар и след кратко разиграване, топката стигна до Петър Станич, който със силен изстрел не остави никакви шансове на Иван Вияр – 2:0.

След час игра „Лудогорец“ получи втора дузпа. Кайо Видал нахлу на скорост в наказателното поле и бе съборен. Първоначално шокиращо реферът даде жълт картон за симулация на бразилеца, но след намеса на ВАР всичко се промени. Картонът бе отменен, а съдията Балаш Берке посочи бялата точка. Зад топката застана Петър Станич, който хладнокръвно оформи своя хеттрик – 3:0.

В 70-та минута Селта намали. Две от резервите – Браян Сарагоса и Пабло Дуран комбинираха помежду си и вторият елегантно прати топката в мрежата на Бонман – 1:3. След попадението испанците натиснаха здраво. В 96-та минута Браян Сарагоса центрира към Ел-Абделауи, който с фамозен удар от въздуха направи 2:3. Това направи много любопитни последните секунди, но „Лудогорец“ удържа трите точки и спечели историческа победа.

/e-Razgrad/

Снимка: ludogorets.com

Views: 5