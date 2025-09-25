„Лудогорец“ победи „Малмьо“

„Лудогорец“ постигна първа победа за български отбор в Швеция – 2:1 над „Малмьо“ и започва с 3 точки участието си в основната фаза на Лига Европа.

Петър Станич откри резултата в 8-та минута от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Едвин Куртулуш в наказателното поле на домакините. „Лудогорец“ продължи да стои по-добре и в 23-та минута стигна до втори гол. След разбъркване в наказателното поле, дошло след центриране на Станич, Робин Олсен сбърка и топката попадна на крака на Ерик Биле, който разстреля вратаря. В края на първата част българския тим бе близо до трето попадение, но напречната греда спря Кайо Видал.

През втората част Биле и Видал направиха пропуски, а удар на Петър Станич бе избит от голлинията. След час игра Олсен спаси два удара с глава на Диниш Алмейда.

„Малмьо“ намали в 78ата минута през Йонсен, който стреля, топката рикошира в крака на Нареси и влетя в мрежата. За повече обаче домакините няма сили и „Лудогорец“ заслужено спечели.

