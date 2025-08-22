„Лудогорец“ падна в Скопие

„Лудогорец“ загуби първия плейофен мач от Лига Европа с 1:2 от „Шкендия“ на стадион „Тодор Проески“ в Скопие.

Шампионите допуснаха обрат от 0:1 до 2:1 и си усложниха реванша, който е след една седмица на стадион „Хювефарма арена“.

Двубоят започна добре за Орлите, които откриха още в 17-та минута. Дуарте отбеляза гол след добра асистенция на Петър Станич. В следващите минути „Лудогорец“ имаше пълно превъзходство, но пропусна да вкара втори гол, с което да реши двубоя.

Домакините изравниха в 35-та минута. Латифи отбеляза от пряк свободен удар за 1:1. През второто полувреме домакините стигнаха до пълен обрат. В 60-та минута Ибрахими получи топката в пеналта и с премерен шут я прати зад Серджио Падт. В следващите минути „Лудогорец“ се опита да стигне до равенство, но футболистите нямаха ден. Най-чистото положение пропусна влезлият като резерва Бернард Текпетей, който с помощта на Матеус Машадо излезе на чиста позиция, след бърза контраатака, но на два пъти не успя да преодолее вратаря на „Шкендия“.

/e-Razgrad/

Снимка: ludogorets.com

Views: 0