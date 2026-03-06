Спортът

Лудогорец отново победи Левски с 1:0

e-razgrad 06.03.2026 No Comments

Отборът на Лудогорец постигна важен успех с 1:0 над Левски в дербито от 24-ия кръг на еfbet Лига. В герой за „орлите“ се превърна Ерик Маркус, който донесе трите точки с гол от пряк свободен удар. С този резултат футболистите на Пер-Матиас Хьогмо съкратиха изоставането си от „сините“ на 9 пункта.

Това бe трети мач между двата тима в последния месец, като „орлите“ и трите пъти се справиха със столичани с минималното 1:0. Победите дойдоха за Суперкупата, Купата на България и сега за първенството. До края на шампионата ще има още две битки между двата тима.

В следващия кръг Левски приема Локомотив (Пловдив), а Лудогорец ще премери сили с Монтана.

 

