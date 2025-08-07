„Лудогорец“ направи нулево реми с „Ференцварош“

„Лудогорец“ и „Ференцварош“ направиха стратегическо 0:0 в първия мач помежду си от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Tака всичко ще се решава във вторник на стадион „Групама Арена“ в Будапеща.

„Ференцварош“ вкара в 23-а минута. Грешка направи вратаря Хендрик Бонман, който излезе неразчетено и не успя да избие добре, топката се озова в Джоузеф, който се обърна и стреля веднага в празната врата. Реферът Еспен Ескас от Норвегия първоначално призна попадението, но след това бе повикан на ВАР монитора и заради засада на Салай на Фради, голът бе отменен.

В началото на втората част Кайо Видал направи впечатляващ пробив отляво, като премина през трима защитници на Фради, но в сублимния момент, когато трябваше да бие, не успя да го стори.

В 65-та минута влезлият преди секунди Ивайло Чочев стреля от воле с левия крак след центриране от Кайо Видал, но в случая „Лудогорец“ нямаше късмет, защото топката мина на сантиметри над напречната греда. Десетина минути след това Кайо Видал стреля от около 20 метра, но в аут. В 88-та минута удар с глава на Грубер мина опасно близо до вратата, но за щастие не бе точен. Последва и изстрел на Гартенман, но и той отиде в аут.

