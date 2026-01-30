Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа

Лудогорец се класира за елиминационната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. „Орлите“ победиха с 1:0 Ница в последния си мач от основната фаза и това се оказа достатъчно, за да продължи участието на разградчани в следващия кръг. Петър Станич за пореден път през този сезон бе герой за тима в Европа. Сърбинът отбеляза седмия си гол в кампанията в края на първата част и това се оказа решаващо.

Така Лудогорец приключва основната фаза на 22-а позиция, което му дава право на участие в 1/16-финалите, като играчите на Пер-Матиас Хьогмо ще бъде сред непоставените във фазата и вариантите им за съперник са или германския Щутгарт, или унгарския Ференцварош. Шампионите финишират с актив от десет точки, събрани след три победи и едно равенство.

