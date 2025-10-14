Лошото време през миналата седмица отложи жп ремонта за утре, 15 октомври

Лошото време през миналата седмица отложи планирания ремонт на жп прелези.

Първият прелез е в междугарието Просторно-Разград между Киченица и Раковски, ремонтът му ще е на 15 октомври, сряда, между 10,00 ч. и 12,00 ч.

В този период временно ще бъде прекъснато движението на пътни превозни средства между Киченица и Раковски.

В указания часови период пътуващите в съответния район следва да използват обходен маршрут. В съседните кръстовища ще се положат парапети с бализи и пътен знак В2, които ще се охраняват от сигналисти.

