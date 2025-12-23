Лудогорието

Лозница посреща светлите празници с песни и танци

e-razgrad 23.12.2025 1 Comment
Грандиозен коледно – новогодишен концерт разтърси центъра на гр. Лозница  и събра мало и голямо от града и региона в залата на НЧ ,,Пробуда 1912г. в родния град на  Пенчо Кубадински. Самодейци в народни носии  показаха пред публиката невероятния си талант да играят хора , ръченици  в съпровод с уникалните музиканти и певци . Ученици  демоснтрираха  какви песни са научили през отминаващата  година пред своите учители , родители , баби и дядовци , изпълнили залата на културната институция. Че артистичните самодейци  владеят не само български хора и ръченици , доказаха и с букет от цигански романси , танци и прекрасни сценични костюми и облекла  под неспирните аплодисменти на публиката . Така се посреща новата 2026 година и дано ни донесе само добри новини и преживявания.
Шенол Ахмедов

Views: 77

One Reply to “Лозница посреща светлите празници с песни и танци”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.