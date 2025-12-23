Лозница посреща светлите празници с песни и танци

Грандиозен коледно – новогодишен концерт разтърси центъра на гр. Лозница и събра мало и голямо от града и региона в залата на НЧ ,,Пробуда 1912г. в родния град на Пенчо Кубадински. Самодейци в народни носии показаха пред публиката невероятния си талант да играят хора , ръченици в съпровод с уникалните музиканти и певци . Ученици демоснтрираха какви песни са научили през отминаващата година пред своите учители , родители , баби и дядовци , изпълнили залата на културната институция. Че артистичните самодейци владеят не само български хора и ръченици , доказаха и с букет от цигански романси , танци и прекрасни сценични костюми и облекла под неспирните аплодисменти на публиката . Така се посреща новата 2026 година и дано ни донесе само добри новини и преживявания.

Шенол Ахмедов