Ловният сезон на глигани и диви прасета беше успешно закрит от ловната дружинка в Брестовене

13.01.2026

Ловците от ловната дружина в заветското село Брестовене  закриха ловния сезон на глигани и диви прасета с успешен лов на 150 кг глиган – каза за сайта Е Razgrad  председателят на дружинката г-н Емин Хасан. В най- гъстата част на гората , с предварително поставени постове от добре обучени авджии  и подпомагани от ловните кучета , дружината пресреща уплашен глиган и след точна стрелба  той е повален. След традиционната снимка за спомен, прасето е отнесено за разфасоване и приготвяне на пищен банкет със сочно свинско месо и руйно червено и бяло вино. Само преди месец време  ловците от Брестовене  успяха да повалят над 200 кг глиган , станал страшилище за млади и стари , решили да нагазят горите над селото.

Шенол Ахмедов

 

