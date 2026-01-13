Ловният сезон на глигани и диви прасета беше успешно закрит от ловната дружинка в Брестовене

Ловците от ловната дружина в заветското село Брестовене закриха ловния сезон на глигани и диви прасета с успешен лов на 150 кг глиган – каза за сайта Е Razgrad председателят на дружинката г-н Емин Хасан. В най- гъстата част на гората , с предварително поставени постове от добре обучени авджии и подпомагани от ловните кучета , дружината пресреща уплашен глиган и след точна стрелба той е повален. След традиционната снимка за спомен, прасето е отнесено за разфасоване и приготвяне на пищен банкет със сочно свинско месо и руйно червено и бяло вино. Само преди месец време ловците от Брестовене успяха да повалят над 200 кг глиган , станал страшилище за млади и стари , решили да нагазят горите над селото.

Шенол Ахмедов

