Ловна слука за най-красивата ловджийка в Лудогорието

Ловните сполуки в Лудогорието продължават с пълна сила.

33-годишната ловджийка в Лудогорието Халиме Сосой от кубратското село Севар – дъщеря на отличния авджия и дресъор на ловджийски кучета Якуб Сосой, успя само с един изстрел да събори средно голям глиган в горските просеки до селото.

Тя е от близо 5 години професионален ловец и често се включва в хайките на местната ловна дружинка. Досега имаше сполуки в птичия лов, като преди време на излет край съседното село Сушево, Халиме – заедно с баща си – успя да отстреля няколко женски и мъжки фазана за рекордно кратко време. На помощ в откриването и надушването на пернатите тогава помагаше и най-добрия специалист по птичи лов – кучето Вълчан от богатата банка кучета на Якуб Сосой.

Сега, със отстрелването на дивото прасе, красивата дама с точен мерник, вече спокойно може да се титулова като истински ловец.

Шенол АХМЕДОВ

Views: 0