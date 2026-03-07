Литературната вечер с писателката и литературоведка Катя Зографова зареди разградчани с духовна енергия

В четвъртък вечерта в къщата музей „Анание Явашов” в Разград се състоя среща с писателката, литературоведка и литературна историчка Катя Зографова, организирана от Регионалния исторически музей. Темата на литературната вечер бе „Жените в историята и културата”. Почитателите на творчеството на Катя Зографова научиха лично от нея много интересни факти за най-новите и научноизследователски постижения, които тя представи. В навечерието на предстоящия празник 8 март тематиката бе с акцент животът и делото на видни българки.

Проф. д-р Росица Ангелова, ръководител на отдел „Нова и най-нова история“ в РИМ, очерта творческия профил на Зографова пред присъстващите. Проф.Ангелова определи писателката като една от най-ярките изследователки на българската култура и припомни, че е създала десетки книги и стотици публикации, посветени на български писатели и художници. Наблегна, че авторката се отличава със собствен стил.

Едни от любимите на читателите книги – „Бележити жени на/за България От Кера Тамара до Петя Дубарова”, „Играещата със стихиите”, „Жените в Априлското въстание” бяха представени пред присъстващите, освен от самата авторка, и визуално на екран, което даде добра ориентация за обема и направленията в творчеството на Зографова.

В залата и на екран можеха да се видят също книгите за Фани Попова-Мутафова – житие и страдание”, както и „Многоликата българка” – за забележителни жени от Възраждането до наши дни. Сред експонираните по време на срещата издания бяха и „Култът Яворов” и „Световете на Яворов”. Личността на Яворов присъства и в друга книга – изследване на авторката – „Знаменити, забравени,забранени”.

Писателката обстойно говори за най-значимото си изследване, върху чиято втора част работи и в момента: „Хроники на Вазовия род”. Поредицата е посветена на наследниците на генералите Георги и Владимир Вазови. Открила е архивни документи, с които дори наследниците не били запознати. Така авторката е възстановила за днешните поколения част от историята, която е била почти забравена. Зографова представи своите изследвания и върху други видни личности от българската културна история и акцентира, че писателят е пазител на историческата памет. Работата с архиви и документи е мисия с цел нейното съхраняване за поколенията.

Катя Зографова се спря и на последната си книга „Незабрава“, в която проследява живота на героични жени във фолклора и литературата. Книгата е своеобразна колекция от истории за личности, чиито заслуги често остават в сянка. Зографова припомни и ролята на жените в националните борби, като представи своята книга за участието им в Априлското въстание. В книгите на авторката има богат илюстративен материал, което засилва интереса към изданията. Директорът на Регионалния исторически музей Таня Тодорова подчерта по време на срещата, че музеят работи активно за представяне на историческото наследство на региона по достъпен начин. Един от примерите за това е възстановена рецепта за римско вино от V век, открита при археологически проучвания и реализирана от музейните специалисти, като част от инициативите за популяризиране на римското минало на Разград.

В края на срещата проф. д-р Ангелова отправи поздрав към жените от Разград по повод наближаващия празник Осми март. Пожела им здраве, вдъхновение и увереност, като подчерта, че именно те пазят традициите и ги предават на следващите поколения.

Писателката раздаде автографи на почитателите си. Финалният акцент бяха изпълнения на флейтистката Мирена Николова от Разградската филхармония.

РИМ Разград

