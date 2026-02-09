Лудогорието

Листовки с призиви се появиха в Кубрат

e-razgrad 09.02.2026 No Comments
Кубрат осъмна с разлепени по дървета , стълбове и тараби листовки с текст ,, Стига сте спали, живеем в кочина от 37 години,, – видя сайтът Е -Razgrad.  Позивите , писани на ръка с цветно мастило , са навсякъде , като дори има и пред сградата на общината , където е входът за общинските служители и граждани.
Запознати с политическите нрави в града  коментираха пред сайта , че акцията е предприета от граждани , недоволни от управлението на  Общината през последните години , която превърнала малкото лудогорско градче от индустриален център в село със  затихващи функции. В края на месец януари,  след решение на  Върховния административен съд -София  за конфликт на интереси, беше отстранен кметът на общината г-н Алкин Неби.  С наближаването на изборите , явно политическите страсти и интриги тепърва ще се разгарят.
Шенол Ахмедов

