Листовки с призиви се появиха в Кубрат

Кубрат осъмна с разлепени по дървета , стълбове и тараби листовки с текст ,, Стига сте спали, живеем в кочина от 37 години,, – видя сайтът Е -Razgrad. Позивите , писани на ръка с цветно мастило , са навсякъде , като дори има и пред сградата на общината , където е входът за общинските служители и граждани.

Запознати с политическите нрави в града коментираха пред сайта , че акцията е предприета от граждани , недоволни от управлението на Общината през последните години , която превърнала малкото лудогорско градче от индустриален център в село със затихващи функции. В края на месец януари, след решение на Върховния административен съд -София за конфликт на интереси, беше отстранен кметът на общината г-н Алкин Неби. С наближаването на изборите , явно политическите страсти и интриги тепърва ще се разгарят.

