Линейка катастрофира на път за Спешна помощ в град Завет. Около

01.20 часа на 11 януари 39-годишният водач на автомобила изгубил

контрол, излязъл извън пътното платно и се ударил в дърво. При

произшествието по непредпазливост е причинена средна телесна

повреда на транспортирания пациент – жена на 62 години от град

Завет, която се оказала със счупена лява глезенна става. Нанесени са и

значителни материални щети по автомобила със специален режим на

движение. Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. По

случая се води досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б, предл. 2 от

НК.

