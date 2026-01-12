Разград

Линейка катастрофира на път за Спешна помощ

Линейка катастрофира на път за Спешна помощ в град Завет. Около
01.20 часа на 11 януари 39-годишният водач на автомобила изгубил
контрол, излязъл извън пътното платно и се ударил в дърво. При
произшествието по непредпазливост е причинена средна телесна
повреда на транспортирания пациент – жена на 62 години от град
Завет, която се оказала със счупена лява глезенна става. Нанесени са и
значителни материални щети по автомобила със специален режим на
движение. Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. По
случая се води досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б, предл. 2 от
НК.

