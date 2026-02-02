Лекоатлетите се представиха успешно в националния шампионат за девойки и юноши до 20 години

Успешно представяне на нашите състезатели на НШ за юноши и девойки до 20 г.

Каролина Иванчовска спечели сребърен медал в спринта на 400 м. В дисциплината 800м тя се класира 4-та с личен резултат от 2:17 мин.

В щафетното бягане 4х400м при девойките отборът в състав Алекса Николева, Изабел Лазарова, Ашли Йени и Каролина Иванчовска зае 4-то място.

Венцислав Ангелов се класира 5-ти в скока на височина с личен резултат от 180 см.

Алекса Николева завърши 6-та във финала на 60м, като в сериите постигна личен резултат 9,46сек.

Борис Генчев се класира 9-ти на 3000 м.