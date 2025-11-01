Къщата музей „Станка и Никола Икономови“ домакинства на тържеството за Деня на народните будители

Градското тържество на Деня на народните будители пред дома на Станка и Никола Икономови започна с рецитал на Зара Уручева и Туана Юксел от ОУ „Н.Икономов“ с ръководител Даниел Пеев, които изпълниха стихотворенията „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ и „Елате ни вижте!“ на патриарха на българската литература Иван Вазов и песента „Де е България“ в изпълнение на възпитаника на Центъра за работа на децата Илкан Чауш с вокален педагог Свилена Дечева.

Официални гости на празника бяха зам.-кметовете на Разград Елка Неделчева, Зорница Евгениева и Хабибе Расим, председателката на ОбС – Разград Галина Иванова, и зам.-областният управител Михаил Тодоров.

„На Първи ноември отбелязваме един от най-съкровените български празници. Преди 106 години по инициатива на Стоян Марчевски – министър на народното просвещение, Денят на народните будители е обявен за официален празник, посветен на всички заслужили българи, както са се изразявали тогава. В Следосвобожденска България всеки човек – от представителите на елита до обикновените хора, съзнават подвига на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Иван Рилски, д-р Петър Берон, Любен Каравелов, Христо Ботев, Васил Левски, Иван Вазов и много други родолюбиви българи, които водят народа ни към просвещение, към свобода, към народни и културни идеали“, каза в словото и директорката на Регионалния исторически музей Таня Тодорова.

Тя припомни, че на Първи ноември Разград отдава почит към паметта на разградските будители Никола Икономов и Станка Николица Спасо-Еленина, поставили началото на образователното дело тук.

„Нишката, която свързва това възрожденско семейство, Анание Явашов, Димитър Ненов, Илия Петров, Боян Пенев, Димо Хранов и много други със съвременните разградски учители е будителството. Достойни техни наследници в съвременния Разград са нашите дейци на образованието, представители на творческата и научна интелигенция, на музейната, библиотечна и читалищна дейност“, каза още Таня Тодорова.

И призова всички разградчани да намират подходящо време и място, за да ги подкрепят и изкажат своята благодарност към тях – въпреки трудния ни делник.

Първи ноември е и Денят на Българската наука. По този повод пред множеството на тържеството застана професор Станка Дамянова – носител на наградата на името на Никола Икономов за високи постижения в областта на научните изследвания, директор на Филиал Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

„Чудесно е да помним и почитаме миналото, но трябва да мислим и за бъдещите поколения. Затова – нека всички, които образоват, всички, свързани с културата и изкуството да продължават да бъдат нашите будители.

„За мен е чест, че съм носител на тази престижна награда. Може би тя най-достойната за мен, като оценявам смисъла ѝ“, каза в словото си проф. Дамянова.

И още: „Днес повечето от будителите са интерактивни, интернет свързани. Но такова е поколението и ние трябва да се съобразяваме с това и да продължаваме да работим за просвещението, за книжовността, за образованието. За да бъдат тези млади хора, които идват след нас, да бъдат образовани, да бъдат достойни българи“.

Първи върху барелефа на Станка и Никола Икономови гирлянда поставиха ученици от училището, за което денят е и патронен празник – ОУ „Никола Икономов“. В знак на признателност венци и цветя поднесоха представителите на местната и държавната власт, училища, културни институции, политически партии, организации и граждани.

След церемонията присъстващите на тържеството имаха възможност да разгледат дома на Станка и Никола Икономови.

