Късо съедиение предизвика пожар и унищожи животни и имущество във ферма в Бисерци

Сигнал за горящ недвижим имот – животновъден обект в кубратското село Бисерци, е получен около 07.00 часа на 4 октомври, съобщиха от полицията.

След загасянето на пожара и извършения оглед на място е установено, че през отстранен проводник, по който не тече ток, закрепен на поддържаща тел към плоча на трафопост, е възникнало късо съединение. Възпламенява се покривната конструкция на селскостопанската постройка, при което изгарят 400 кв.м и животни – крава, теле и агнета. Нанесените щети са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

/e-Razgrad/

