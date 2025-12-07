Куп награди за талантите от Балетната школа

В периода 20-23 ноември 2025 г. Балетната школа при читалище „Развитие“ в Разград взе участие в XIX издание на Националния танцов конкурс за театрално-сценични танци – класически балет, характерни и съвременни танци, джаз-мюзикъл „България танцува`2025“ – Димитровград .

В четиридневното събитие участваха впечатляващите над 1400 танцьора от 28 града, 63 танцови формации, представиха 890 танца.

Членове на журито бяха изявени личности в танцовото изкуство: проф. д-р Мария Илиева – примабалерина, хореограф и педагог с дългогодишна кариера в Софийската опера и балет; Ангелина Гаврилова – изтъкнат български хореограф, балетен педагог и дългогодишен солист на Балет „Арабеск“; Петя Димова – дългогодишна балерина в Държавна опера – Пловдив; Светлин Ивелинов – изявен български хореограф и режисьор; Раул Торес – кубински танцьор и хореограф-режисьор, балетист от световно известната кубинска трупа „Тропикана“; Небойша Славкович – утвърден международен хореограф и танцов експерт от Сърбия и съдия към Международната танцова организация (IDO) и зам.-председател на Сръбската международна танцова федерация (SIDF).

В оспорваната танцова надпревара взеха участие 40 деца от Разград. Те представиха общо 22 танца и завоюваха 10 приза.

Приз за развитие в танцовото изкуство

1 място “ Пепеляшка“ – Първа възрастова група- класически танци

1 място “ Полета на лебедите“ – Четвърта възрастова група -класически танци

1 място “ Руско – цигански романс“ – Четвърта възрастова група – характерни танци

2 място “ Червените шапчици“ – Първа възрастова група – характерни танци

2 място “ Затворнически рок“ – Втора възрастова група – съвременни танци

2 място “ Училищен мюзикъл“ – Четвърта възрастова група – джаз/мюзикъл

3 място “ Приказен валс“ – Втора възрастова група – класически танци

3 място „Цветята на Ида “ – Продукция

3 място “ Пицикато“ – Дует – Елизабет Николаева и Цветина Живондова

И още:

„Патешки истории „- първа възрастова група

“ Финландска полка „- втора възрастова група

“ Нежност“ – четвърта възрастова група

“ Азербайджански танц „- четвърта възрастова

Трио – Туана Ариф, Никола Илиев ,Ивора Димитрова

Дуо – Магдалена Аврамова и Снежина Йорданова

„Китри“ от Дон Кихот – Туана Ариф

“ Лунна магия“ – азербайджански танц – Ивора Димитрова

“ Слънчево цвете“ – украински танц – Алекса Николаева

“ Принцесата на Египет“- Ниляй Лютфиева

“ Чарли и АЗ“ – Михаела Христова и Селин Рефет

“ Пеперуден полет “ – Цветина Живондова

“ Госпожица ДЖАЗ “ – Елизабет Николаева

За изключително кратко време бяха подготвени танците за участието в конкурса. С много любов и отдаденост всички деца, техните ръководители – Мария Керчева, Виолета Желязкова и Милена Милева и родители се впуснаха в поредното предизвикателство. Благодарение на тях Балетната школа при читалище „Развитие“ е това, което всички виждаме днес.

И не случайно в изказването си Виолета Желязкова споделя: „Семейството невинаги е кръвната връзка. Това са хората в живата, които ви искат в техния. Тези, които искат да споделят усмивките и сълзите си, победите и паденията… Аз съм това, защото съм заобиколена от деца и родители, с които дишаме един и същи въздух. Сърцата ни танцуват в един ритъм.

А г-жа Керчева е човека, на който се възхищавам на неуморната енергията, чувството за справедливост, силата да обединява и всеотдайната любов.

Благодаря, че предизвиква и провокира в мен същите качества и този заряд!

С такова семейство празнувам всеки ден с усмивка, с обич и с благодарност!“

