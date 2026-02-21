Кукерите от ДТШ“Хорце“ представиха традициите около Сирни Заговезни в сградата на Община Разград

Кукерите от ДТШ“Хорце“ към ЦПЛР Център за работа отправиха благословии за здраве и берекет в Община Разград.

Шумната и весела група от „новите носители на българския дух в Разград“, както ги нарекоха техните ръководители Румен Иванов и Жулиета Иванова, представиха традициите около Сирни Заговезни в сградата на Община Разград и в няколко образователни институции: ОУ“Н.Й.Вапцаров“, ОУ“Ив.С.Тургенев“, СУ“Христо Ботев“, ДГ“Незабравка“ и ДГ“Шестте ястребинчета“.

В Община Разград младите кукери бяха посрещнати от Кмета Добрин Добрев, председателя на Общински съвет-Разград Галина Георгиева, заместник-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Хабибе Расим и секретаря на Община Разград Нели Добрева.

Кукерите отправиха традиционни наричания от типа: „да изгоним злото, да царува доброто“, „колкото са в гората шушулките, толкова да са децата в люлките“, но и актуализираха пожеланията: „колкото са на небето звездичките, токова да са в джоба на общината паричките“. Имаше и забавно наричане, свързано със спортните успехи на „Лудогорец“. С пожелания за „много здраве, късмет и берекет на тази община“ завършиха наричанията.

Кметът Добрин Добрев поздрави младите кукери за това, че милеят за вековните български традиции и ги представят пред малки и големи. Той отправи поздравления и към ръководителите на кукерите за нестихващата енергия, с която работят с децата на Разград и събуждат у тях интерес към българския фолклор. Румен Иванов пък благодари за подкрепата, която формациите, които съхраняват българщината и я предават на поколенията, имат от Община Разград.

Кукерите поканиха ръководството на Община Разград, както и всички жители на общината, да отбележат заедно с тях Сирни Заговезни. Празникът започва в 18,00 ч. на 22 февруари на площад „Възраждане“. Организатори на събитието са ЦПЛР ЦРД, ТК“Калина Рада“ и НЧ“Развитие 1869“.

