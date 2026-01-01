Кубрат посрещна тържествено Новата година

Жители и гости на град Кубрат посрещнаха с празнично настроение настъпването на Новата 2026 година. Малко след 23:30 часа десетки хора се събраха на обновяващият се площад „Възраждане“ пред сградата на Общината, за да изпратят старата и да приветстват новата година заедно.

Празничната програма започна с приветствие от кмета на община Кубрат Алкин Неби. След словото му прозвуча химнът на Република България, а веднага след това площадът се изпълни с настроение, когато малки и големи се хванаха на традиционното новогодишно Дунавско хоро.

Кулминацията на вечерта бе впечатляващата празнична заря, която озари небето над лудогорския град. Към нея се прибавиха и множество фойерверки, изстреляни от граждани, които допълниха празничната атмосфера с пъстри светлини и радостни възгласи.

В своето обръщение кметът Алкин Неби пожела на жителите и гостите на общината здраве, мир и благополучие, като подчерта, че изминалата година е била изпълнена както с предизвикателства, така и с възможности за доказване на силата на единството, отговорността и човечността. Той отбеляза съвместните усилия за развитието на община Кубрат, за подобряване на жизнената среда, за грижата към хората и за съхраняването на традициите и ценностите.

Кметът изрази увереност, че 2026 година ще бъде година на ново начало, смели решения и съзидание, като призова за разбирателство, единство и отговорност към бъдещите поколения. В края на словото си той пожела здраве, топлина в домовете, успехи и много поводи за радост на всяко семейство в общината.

С много настроение, музика и празничен дух Кубрат посрещна Новата 2026 година.

Честита Нова 2026 година! Честит Васильовден и честит празник на всички именици! Пресцентър на Община Кубрат

Views: 31