Крос „Освобождение“ се отлага заради студа

Заради ниските температури и с оглед опазване здравето на децата, които масово участват в традиционния лекоатлетически крос „Освобождение“, Община Разград отлага спортното състезание. Стартът на 61-вото издание на надпреварата бе насрочен за 14,00 ч. на 22 януари на площад „Възраждане“.

Състезанието, посветено на 178 години от Освобождението на Разград, бе част от програмата за Деня на Разград.

Кросът ще се проведе в навечерието на националния празник 3 март. Конкретната дата ще бъде обявена допълнително, като също ще бъде съобразена с метеорологичните условия.

