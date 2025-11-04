Криминално проявен срязал три от гумите на товарен бус в Цар Калоян

Товарен автомобил „Ивеко Дейли“ осъмнал с нарязани гуми на 3 ноември в Цар Калоян, съобщиха от полицията.

След подаване на сигнала от 35-годишния собственик е извършен оглед, при който е установено, че с остър метален предмет са увредени три от гумите на превозното средство. Нанесената щета възлиза на 300 лв. Предприети са оперативно-издирвателни действия, в резултат на които е установен извършителят на деянието – 43-годишен криминално проявен мъж от Цар Калоян. Води се проверка.

/e-Razgrad/

