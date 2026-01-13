Криминално проявен обрал автомобил

Извършител на кражба от превозно средство е установен и задържан в

РУ-Исперих. На 12 януари в полицията е получен сигнал от 57-годишен

мъж за това, че през нощта на 11 срещу 12 януари от паркирания пред

дома му в Самуил „Фолксваген Мултиван“ е задигната парична сума.

В автомобила, оставен незаключен, имало около 200 лв в различни

монети. При извършените незабавни оперативно-издирвателни

действия е установено, че автор на деянието е 46-годишен криминално

проявен и осъждан мъж от Самуил. Откраднатото е върнато с протокол

на собственика. По случая се води досъдебно производство по чл.194,

ал.1 от НК.

