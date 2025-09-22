Криминално проявен и осъждан варненец вилнял в болницата и данъчното, разбивал и вендинг автомати

Криминално проявен и осъждан 25-годишен мъж с адрес в град Варна е установен като извършител на серия увреждания в Разград, съобщиха от полицията.

За времето от 05.30 до 13.00 часа на 20 септември през вътрешен коридор на Спешно отделение в разградската болница той стига до Отделение за трансфузионна хематология и взломява три врати. След това по улица „Иван Вазов“ пред Медицинския център разбива вендинг автомат и прибира наличните монети. Прави опит да разбие втора вендинг машина на улица „Бели Лом“, след което стига до сградата на Данъчното и счупва прозорец, за да проникне във вътрешността. Задържан е ,по случая се води разследване.

/e-Razgrad/

