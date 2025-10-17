Крехка русокоса дама покорява табуните коне в огромен ТИР

Едно от популярните в TikTok лица, с над 100 000 последователи в мрежата, чаровната Севгюл Мехмедова, паркира огромния си камион в една от разградските фирми в Западната промишлена зона на Разград.

Наглед крехкото чернооко момиче с разградски корени от малко мечтаело да кара ТИР като баща си Мехмед, който приживе често я вземал като малка на свои курсове у нас и в чужбина. А тя с нескрито любопитство разглеждала и се радвала на красиви природни гледки, градове и села. Макар и завършила „Пеене“ в СУ „Васил Левски“ в Димитровград, Севгюл не забравяла мечтата си и дадената дума пред тати да стане професионален шофъор. След завършване на образованието си пеела по заведения, банкети и сватби, но сърцето и душата ѝ копнеели за дългите пътувания и шума от двигателя на огромния камион. Така идва решението да зареже сцените и микрофона, да запише и завърши шофъорски курсове с категория за професионален шофьор на големи камиони.

Севи, както я наричат близки и познати, работила в много европейски държави, но после решила да се завърне в родината и да работи в българска фирма. Така е и по-често, и по-дълго до близките си в Разград и Търговище, може да наглежда майка си и сестра си.

Кабината на камиона на нашенката е обзавела и подредила като малък апартамент, чист и уютен. На предното стъкло се мъдри огромен плюшен мечок с червено сърце, а до него има още дузина плюшени играчки. На специална табела Севи е изписала умалителното си име с годината на раждането си, за да я познават и поздравяват отдалече нейните колеги.

„Камионът е моят дом и в него се чувствам най-добре“, чаровницата и не мисли скоро да се отказва от иначе тежкия и „мъжки“ занаят.

Шенол АХМЕДОВ

