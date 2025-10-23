Крал Чарлз III е първият британски монарх, който се моли заедно с папа Лъв XIV

Британският крал Чарлз III и папа Лъв XIV се молиха заедно в Сикстинската капела във Ватикана, което е първата по рода си обща молитва на британски монарх и католически понтиф след отделянето на крал Хенри VIII от Рим през 1534 г., пише в. „Гардиън“.

От капелата се разнасяха песнопения на латински и молитви на английски, където Лъв бе избран за първия американски папа преди 6 месеца от католическиште кардинали.

Крал Чарлз III стоеше отляво на понтифа близо до олтара, докато англиканският архиепископ Стивън Котрел водеше службата, в която участваше хорът на Сикстинската капела и два кралски хора.

Въпреки че кралят се е срещал с последните трима папи, това никога не е включвало съвместни молитви.

Dnevnik.bg

