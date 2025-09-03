Край на хартията: Всички здравни документи, нужни за старта на учебната година, ще се издават електронно

Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година. Това заявиха на съвместен брифинг здравният министър Силви Кирилов и образователният му колега Красимир Вълчев.

„Вече няма нужда родителите да носят здравните лично профилактични карти на децата си, нито да предоставят т.нар. контактни бележки. Цялата информация е налична в Националната здравноинформационна система. Със съответните нормативни промени осигурихме достъп до нея на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училища. По този начин улесняваме над 2 млн. граждани – всички деца до 18 години и техните родители, облекчаваме и работата на общопрактикуващите лекари“, посочи Кирилов.

Всички имаме ангажименти и провеждането на задължителния годишен профилактичен преглед е един от тях, допълни здравният министър.

„Апелът ми към родителите е да не очакват, че електронизацията означава дистанционно издаване на документи. Посещението в кабинета на общопрактикуващия лекар е задължително и не трябва да гледаме на него като досаден ангажимент“, посочи още Силви Кирилов.

Образователният министър допълни информацията, като уточни, че всички деца, които са минали здравно-профилактични прегледи след 1 януари 2025 година не се налага през новата учебна година да предоставят информацията на хартиен носител. Тази информация ще бъде получена електронно от медицинските специалисти в училищата и детските градини.

Самата електронна здравно-профилактична карта не отменя провеждането на профилактичните прегледи. Всички родители трябва да заведат децата на тези прегледи. Ако не са го направили след 1 януари 2025 година, ще трябва да го направят до 30 септември.

„Улеснението е, че здравните специалисти в училища и детски градини ще имат достъп до информацията на децата. Здравните карти включват информация за ръст, тегло, алергии, заболявания Те ще имат достъп до тази информация само за децата от съответното детска градина или училище“, каза още Вълчев.

Dariknews.bg

Views: 0