Край на хартиените болнични от догодина

От началото на следващата година България окончателно ще се раздели с хартиените болнични листове. Това става ясно от новия проектобюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., който правителството внесе за обсъждане в парламента.

С промени в Кодекса за социално осигуряване се въвежда изцяло електронна услуга, чрез която работодателите ще бъдат уведомявани автоматично за издаден болничен на техен служител. Информацията ще идва директно от Електронния регистър на болничните листове, без да е необходим хартиен носител. Целта е да отпадне излишната административна тежест както за работещите, така и за фирмите.

Макар че лекарите и към момента подават болничните онлайн към Националния осигурителен институт, те все още ги разпечатват и дават на пациента. Работникът е длъжен да предостави листа на работодателя си – процедура, която ще бъде отменена.

След въвеждането на промените всичко ще се случва електронно.

Как се запазва изплащането на болничните? Няма промяна в начина на изплащане:

Първите два дни от отсъствието остават за сметка на работодателя.

От третия ден нататък обезщетението ще се покрива от НОИ.

За обезщетения при временна неработоспособност – включително общо заболяване, грижа за болен родственик, карантина или нетрудова злополука – са планирани 736,5 млн. евро.

Проектът предвижда изплащането на над 20 милиона болнични дни, като средната стойност на ден е 36,19 евро.

