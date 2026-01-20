Крадци набити от собственика на дома

Двама мъже, направили опит да влязат в чуждо жилище с цел кражба,
са установени и задържани в РУ-Разград. Около 00.40 часа на 17
януари 37-годишен мъж чул подозрителен шум в съседно помещение на
собствения му дом. Установил, че на втория етаж в къщата му в
Разград са влезли две непознати лица. Мъжът влиза в схватка с единия
от нахълталите, но след като го изтърва, двамата непознати избягват.
Потърпевшият подава сигнал в полицията, извършен е оглед на
местопроизшествието, липси от имота не са установени. В хода на
предприетите целенасочени оперативно-издирвателни действия са
установени извършителите на криминалното деяние – криминално
проявен и осъждан 42-годишен мъж и 18-годишен младеж, двамата от
Разград. По случая се води досъдебно производство по чл.170, ал.2 от
НК.
