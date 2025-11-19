Лудогорието

Крадени дърва в Голям поровец

e-razgrad 19.11.2025

Незаконно добити дърва са открити на два адреса в исперихското село Голям поровец, съобщиха от полицията.

Около 10 часа на 18 ноември при полицейска проверка в дома на 64-годишен мъж са намерени 10 кубика дърва от видовете цер, акация, благун и ясен без поставена контролна горска марка. Нанесените щети са в процес на изясняване. В друг имот, обитаван от 39-годишна жена, са открити 2,5 кубика дърва от вида благун без горска марка и документи за произход. Започнати са проверки.

