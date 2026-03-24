Костадин Костадинов: Ще искам извинение за оскверняването на паметта граф Игнатиев и ще защитя историческата истина

Серия от действия започва председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов след обида към българската история от страна на телевизионна водеща. Повод за реакцията му е изказване в ефир на Лора Крумова, което той определи като „недопустима гавра с българската история“. „Граф Игнатиев е работил за това да бъде обесен Левски“, каза Крумова в ефир по време на гостуването на Костадинов в предаването, водено от нея по Нова телевизия.

Костадинов заяви, че е „шокиран и почти зашеметен“ от казаното в национален ефир.

Той че ще изпрати официално писмо до ръководството на Нова телевизия с настояване за публично извинение към българския народ, заради недопустимото поведение на Лора Крумова.“

Също така той отправи призив към академичната общност, и по-специално към историците, да реагират активно и да кажат кажете историческата истина.

Костадинов съобщи, че в сряда от 12:00 ч. ще поднесе венец пред паметника на граф Игнатиев във Варна. Той подчерта, че това е първият паметник на графа в света, издигнат още приживе. Той отправи покана към гражданите да се присъединят към инициативата.

