Костадин Костадинов след отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс: Това е голяма победа в защита на българската държавност

„Радвам се, че днес българският народ постигна голяма победа в защита на българската държавност!“. Това заяви на брифинг в Народното събрание председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов по повод отхвърлянето на ветото на Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Така в държавите извън ЕС секциите ще са до 20, освен дипломатическите и консулски представителства.

„Масовото, незаконно, фалшиво гласуване в Турция, беше един от много съществените проблеми, включително и на демократичния изборен процес“, посочи Костадинов.

„Не че сме решили всички проблеми на България, не че сме решили абсолютно всички задачи, които стоят пред нас, но все пак това е една важна победа в борбата за запазването и оцеляването на българска държавност. Така че съм изключително щастлив, защото днес е хубав ден за българския народ!”. Това каза председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов веднага след като парламентът отхвърли президентското вето със 126 гласа „за“, 86 „против“ и 11 „въздържали се“.

Пресцентър на „Възраждане“

