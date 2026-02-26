Страната

Координацията на областните управители с дирекциите на МВР по места беше обсъдена на работната среща в Министерския съвет

e-razgrad 26.02.2026 No Comments

Регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители ще се провеждат за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април. Това стана ясно на инициираната от премиера Андрей Гюров среща днес в Министерския съвет, в която участие взе и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

Кандев съобщи също, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.

Пресслужба на МС

Views: 13

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.