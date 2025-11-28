Концерти, работилници, изложби и още, и още за коледно-новогодишните празници в Разград

Кметът Добрин Добрев представи на пресконференция пред местните медии днес културната програма и украсата, която Община Разград подготви за коледните и новогодишни празници.

Празнични концерти, работилници, изложби и специални инициативи, подготвени от културните институции и партньори на общината, ще се случват през целия месец декември.

Добрин Добрев съобщи, че като добра традиция се запазват светлините по Часовниковата кула, фонтана с момченцата, звездното небе на площад „Независимост“. В централната градска част и около ключови пространства ще бъдат разположени нови светещи мотиви и декоративни елементи, сред които:

светлинни стрингове, които ще обогатят украсата от миналата година по пешеходната зона на бул. „България“;

светещи топки – в няколко локации, сред които площад „Стефан Стамболов“ и градинката до Държавния архив;

светлинни мрежи;

нови обемни 3D мотиви – голяма триизмерна светеща звезда, 3D фигура на елен, декоративни мотиви тип цвете, които ще подчертаят празничната атмосфера на централната част;

елементи от коледната украса има и по кварталите на Разград.

Новите елементи са подбрани така, че да създадат по-богата празнична атмосфера, да подчертаят зимното очарование на града и да допринесат за създаването на уют, топлина и настроение – заяви Кметът Добрин Добрев.

Нова е локацията на Коледния базар – той ще е на площад „Момина чешма“-Ларго, като там също празничната украса е дообогатена с нови светещи лед стрингове. В деветте дървени къщички ще се продават хранителни продукти и коледни сувенири. В централната част на града ще пътува коледно влакче, ще има и въртележка и други забавления за децата. Детските атракции ще са в района между галерията и джамията. В централната част на града ще има и места за хранене и греяно вино.

Запалването на светлините на градската коледна елха – дървото, което бе засадено миналата година зад паметника на Майстор Манол – ще бъде на 8 декември от 18:00 ч. на откритата сцена. Събитието под надслов „Коледно сияние“ ще бъде съпроводено с музикална програма, забавления и откриването на Коледния базар.

През декември по традиция ще има коледни концерти на: Разградската филхармония, Капанския ансамбъл, Спектакъл за деца на Театрално-музикалния център и други. И тази година ще има концерт с кауза на възпитаниците на детските градини. Събраните средства ще са в подкрепа на кампания „Аз вярвам и помагам“, която е за закупуване на детски линейки.

Малките жители на града ще имат възможност да се включат в множество коледни творчески работилници в: Етнографския музей, стола на „Столово хранене“, както и на открито край сцената до коледната елха. При неподходящи метеорологични условия събитията на открито ще се преместват във фоайето на Общинския културен център.

На специална церемония на открито ще бъдат наградени и талантливите деца на Разград, лауреати от национални конкурси и състезания. На откритата сцена ще се проведе и церемонията по награждаване на най-добрите спортисти за 2025 г.

В навечерието на Коледа, на 23декември по улиците на града ще премине коледарско шествие, чиито лъчове ще се съберат около градската елха, където във фолклорната програма ще се включат и клубовете за народни хора в града.

За втора година Община Разград обявява конкурс за коледна украса на къщи, блокове, търговски обекти и обществени сгради. Заявления се приемат на ел.поща на отдел „Култура“ до 12 декември.

Ще има и семейни коледни игри, тази година организирани в партньорство с „Титаните“.

Новогодишният концерт на 31 декември е от 23:00 ч. на откритата сцена с участието на Трио VIVA и фолклорна формация.

„Каня всички жители и гости на града да се включат активно в събитията и да допринесат за още по-доброто настроение, което сме се постарали да създадем с коледната украса и програма. Тези празници, освен че са семейни, носят дух на взаимна подкрепа, топлина и обич и за нас ще е удоволствие да ги споделим с вас“, каза още кметът Добрин Добрев.

/e-Razgrad/

Views: 40