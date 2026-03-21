Конфликтът в Близкия изток тласка цените на зърното нагоре

Пшеницата на стоковата борса у нас удари 190 евро за тон

Ескалацията на военния конфликт в Близкия изток и проблемите с товарните превози започват да оказват сериозен натиск върху глобалните пазари на храни. Подновените страхове за световната продоволствена сигурност тласкат нагоре котировките на основните зърнени и маслодайни култури, става ясно от седмичния анализ на Софийската стокова борса (ССБ).

„Зърнените и маслодайните култури бяха подкрепени от по-силно търсене на внос и подновени опасения за продоволствената сигурност“, посочват експертите от ССБ, очертавайки пряката връзка между геополитическото напрежение и цените на основните суровини.

На борсата в Чикаго фючърсите на хлебната пшеница с доставка за следващия месец се търгуват между 216 и 225 долара за тон. Европейският пазар реагира дори по-остро, като на платформата „Юронекст“ (Euronext) цените достигат диапазон от 236 до 241 долара за тон.

При царевицата стойностите в Европа варират между 239 и 241 долара. Една от основните причини за това повишение е драстичният скок в цените на едро на карбамидните торове, които са поскъпнали с 30 процента от края на февруари, достигайки нива над 650 долара за тон. Земеделските производители са притиснати от високите разходи за азотни препарати, което създава потенциал за намаляване на площите с царевица за сметка на соята.

На фона на глобалната волатилност, търговията със зърно на Софийската стокова борса остава в застой. След активните сделки в началото на февруари, през изминалата седмица купувачите на хлебна пшеница са липсвали, докато продавачите категорично поддържат цена от 190 евро за тон.

Сделки се сключват предимно за концентрирани зърнени фуражи. Царевицата се търгува на 335 евро за тон, фуражната пшеница достига 260 евро, а фуражният ечемик се котира на 320 евро. На пазара на енергоносители пропан-бутанът се продава между 520 и 533 евро за хиляда литра, а природният газ е фиксиран на 703 евро за хиляда нормални кубични метра.

Views: 17