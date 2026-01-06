Лудогорието

Константин Красимиров стана първи в конкурса „Коледни чудеса“

e-razgrad 06.01.2026 No Comments
Константин Красимиров от заветското село Сушево  грабна първото място на проведения национален конкурс  под мотото  „Коледни чудеса ,, – каза за сайта  E Razgrad  секретарят на НЧ “ Развитие 1927 г. ,,  Сибел Реджебова. Националният конкурс е под егидата на НЧ ,,Зора 1908 г“ в  село Златар, община Шумен. Константин , който е ученик в 1 клас в ОУ   “ Васил Левски ,, в село Сушево със класен ръководител Ремзие Шефкъ, е изработил картичка със коледни мотиви ,  която със своята изработка и вложено старание , грабнала сърцата и душите на журито. То  единодушно е присъдило първото място за нашенеца. Малкият  талантлив художник е член на клуб  „Сръчни ръце ,, към читалището, а грамотата и наградата за първото място вече красят витрините във фоайето на културната институция.
Шенол Ахмедов

