Константин Красимиров стана първи в конкурса „Коледни чудеса“

Константин Красимиров от заветското село Сушево грабна първото място на проведения национален конкурс под мотото „Коледни чудеса ,, – каза за сайта E Razgrad секретарят на НЧ “ Развитие 1927 г. ,, Сибел Реджебова. Националният конкурс е под егидата на НЧ ,,Зора 1908 г“ в село Златар, община Шумен. Константин , който е ученик в 1 клас в ОУ “ Васил Левски ,, в село Сушево със класен ръководител Ремзие Шефкъ, е изработил картичка със коледни мотиви , която със своята изработка и вложено старание , грабнала сърцата и душите на журито. То единодушно е присъдило първото място за нашенеца. Малкият талантлив художник е член на клуб „Сръчни ръце ,, към читалището, а грамотата и наградата за първото място вече красят витрините във фоайето на културната институция.

Шенол Ахмедов

