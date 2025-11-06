Конкурсът „Коледни фантазии“ вече е национален, творби се приемат до 1 декември

Конкурсът по приложно творчество „Коледни фантазии“, който се организира от Центъра за ученическо техническо и научно творчество-Разград, е една от трите нови прояви, включени в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2025/2026 г.

Досега са се провели 16 издания на конкурса, като в последното са участвали деца и ученици от повече от 13 административни области, което е условие за включване в Националния календар. Припомняме, че миналата година участниците бяха общо 484.

Целите на Националния конкурс „Коледни фантазии“ са участниците да проявят творчески и естетически виждания, да се стимулира творческото мислене и изявата на децата и младите хора. Конкурсът се провежда в четири категории: коледни картички, коледни рисунки, сурвачка, коледни играчки. Четири са и възрастовите групи – предучилищна възраст, 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Победителите получават грамоти и предметни награди. Творбите трябва да се изпратят на адрес: Разград, ул. „Трапезица“№1, ЦУТНТ в срок до 1 декември 2025 г.

Регламентът на Първия Национален конкурс е публикуван на интернет страницата на Община Разград.

