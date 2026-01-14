Конкурсът „Исперих – древен и млад“ събира ученически рисунки и литературни творби, посветени на града

С рисунки и литературни творби ученици ще разкажат за своя град Исперих в общински конкурс за детско-юношеско творчество. Организатори на инициативата под надслов „Исперих – древен и млад“ са Община Исперих, Централната общинска библиотека „Петя Йорданова“ и Народно читалище „Съзнание – 1891“, съобщиха от библиотеката. Конкурсът е посветен на 66-годишнината от обявяването на Исперих за град. Целта на проявата е да бъдат открити и насърчени млади таланти, да се стимулират творческото мислене и личната изява на децата и младежите, както и да се развиват умения за самостоятелна и екипна работа, посочват организаторите.

Право на участие в творческата надпревара имат всички ученици от община Исперих, разпределени в три възрастови групи – от първи до четвърти клас, от пети до седми клас и от осми до дванадесети клас. Участниците могат да се изявят в областите литература и изобразително изкуство, като в литературното направление трябва да се напишат есета и стихотворения.

Литературните творби ще бъдат оценявани по критерии за оригиналност, творчески подход към темата, ясно формулирана теза, лична позиция и езикова култура. Всеки участник може да представи до две авторски разработки, специално подготвени за конкурса, като към тях трябва да бъдат посочени трите имена на автора, клас, училище и телефон за контакт. В раздел „Изобразително изкуство“ участниците могат да представят до две рисунки – графика или живопис, с размери до 35 на 50 сантиметра. Материалите за рисуване са по избор.

Творбите ще се приемат до 27 януари на място в библиотеката или читалището, както и по електронен път на електронните адреси bibliotekaisperih@abv.bg и saznanie_ih@abv.bg. Награждаването на отличените автори в трите възрастови групи и направления ще е на 30 януари, а всички участници ще получат грамоти.

Миналогодишното издание на конкурса вдъхнови учениците от общината да творят за миналото и бъдещето на Исперих. По повод на 65-годишнината от обявяването на Исперих за град ръководството на общината подари на всички ученици, записани в училищата на територията на общината, магнит със символа на града – хан Аспарух, и с девиза на общинския център „От миналото вдъхновен – към бъдещето устремен“.