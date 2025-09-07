Коне от фермата за екзотични птици и животни „Парадайс“ участваха във Фестивала на фолклорната носия в Жеравна

Четири елитни коня от фермата за екзотични птици и животни ,,Парадайс на Христина и Андрей Андрееви в село Липник обраха овациите и възхищението на близо 20 000 гости от цяла България и различни държави на Европа на Фестивала на фолклорната носия – Жеравна 2025.

Техните ездачи – царете на събора /Андрей Андреев, Марин Русев, Анани Любенов и председателят на БСС /Българския соколарски съюз/ Александър Александров, със своите одежди върнаха публиката в славните времена на Първото българско царство. Целият спектакъл, с участието на конете Фамагуста, Несла, Формат и Мелинда, очарова наши и чужди гости, които запечатаха шоуто на видео и безброй снимки.

Поканата за участие в уникалния фестивал край Жеравна собствениците на ферма ,,Парадайс“ получиха лично от шефа на Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур” Горан Гънчев.



Шенол АХМЕДОВ

