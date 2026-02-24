Колко са наетите лица и средната брутна работна заплата през четвърто тримесечие на 2025 година в област Разград

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2025 г. са 25.6 хиляди. Спрямо края на месец септември 2025 г. наетите лица намаляват с 2.1%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 1.7%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2025 г. в обществения сектор са 9.0 хиляди, а в частния – 16.6 хиляди. Спрямо края на месец септември 2025 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, а в частния сектор намаляват с 3.8%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения и частния сектор се увеличават съответно с 2.5% и с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец декември 2025 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 25.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.6% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 12.1%.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 12.9% спрямо същия период на 2024 г. и достига 2 123 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 6.8%. В обществения сектор получават средно 2 327 лв., а в частния – 2 017 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2025 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Образование“ и „Държавно управление“.

По размер на средната брутна заплата, през четвъртото тримесечие на 2025 г., област Разград е на 12-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 3 635 лв., Варна – 2 460 лв. и Враца – 2 459 лв., а най-ниско в Кюстендил – 1 793 лв., Видин – 1 846 лв. и Смолян – 1 851 лева.

Даниела Данаилова

НСИ, Отдел „Статистически изследвания – Разград“

