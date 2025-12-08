Коледните светлини огряха Разград

Коледната елха и безбройните коледни светлини огряха с цялото си великолепие тази вечер централната част на Разград.

Това стана с дружните усилия на всички – малки и големи – пред сцената до елхата. Защото водещите на тържеството – клоунът Пепе /Петър Стоянов/ и Свилена Дечева – преподаватели в Центъра за работа с деца, споделиха, че градът дължи пари за ток още от миналата Коледа и сега – за да блеснат светлинките – това задължение трябва да се погаси. Първи се включиха в акцията момичета и момчетата от Градския духов оркестър, които пуснаха своята лепта в шарената торбичка.

И кметът Добрин Добрев откликна на поканата и изсипа цяла шепа пари в торбата. Но… и това не бе достатъчно. Тогава градоначалникът помоли децата да добавят в усилията празникът да бъде светъл и многоцветен и своите усмивки. Площадът просветля от грейнали детски личица. А клоунът Пепе превръщаше усмивките им в светещи червени топчета, с които по-късно бяха запалени светлините на коледната елха и всички празнични елементи по Ларгото.

Малко преди това на сцената се появи самият Дяко Коледа с благопожелания за светли празници, много топлина в домовете и изпълнени желания за чакани подаръци.

За доброто настроение на всички на откритата сцена пяха Ирем Али и талантите от вокалната група „Веселите глухарчета“, а танцуваха грациите от Градския мажоретен състав – всички към Центъра за работа с деца.

/e-Razgrad/

Views: 4