Коледари от ОУ“Васил Левски“ отправиха коледни благословии към Кмета Добрин Добрев

Група коледари от ОУ“Васил Левски“-Разград се срещнаха с Кмета на Община Разград Добрин Добрев и отправиха традиционни коледни благословии и наричания.

Със стихове и песни децата от театрална трупа „Роли-Дроли“ с ръководител Валентина Георгиева и СИП по религия с преподавател Илиян Чолев пожелаха здраве и успехи през Новата година за града и неговите жители.

Те подариха на Кмета Добрин Добрев и сувенир от глина, изработен от техни връстници по проект „Успех за теб“ под ръководството на преподавателя Добромир Стрезов.

„Дано се сбъднат Вашите благословии!“ – каза Кметът Добрин Добрев, като от своя страна пожела на коледарите весели празници и щастлива Нова година. Както повеляват традициите коледарите бяха почерпени с лакомства, съобщиха от пресцентъра на общината.

