Кола блъсна внезапно изскочило на пътя дете

Автомобил удари 7-годишно дете, излязло внезапно от спрян на пътя микробус.

Инцидентът станал около 12.20 часа на 7 август в Кубрат, съобщиха от полицията. Момчето пътувало в буса с 51-годишния си дядо. Мъжът спрял превозното средство пред дома си и тръгнал да отвори вратата към двора. Момчето слязло внезапно от другата страна на буса и хукнало към дядо си. В същия момент по пътя преминавал „Фолксваген Голф“, шофиран от 21-годишен мъж от Тетово, който блъснал изскочилото пред него дете. Пострадалото момче е транспортирано в Спешен център – Кубрат, където след преглед е установено счупване на таза без разместване. Настанено е в болницата в Разград под наблюдение. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.

