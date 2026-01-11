Кодът за опасни метеорологични условия остава в цяла Великобритания и след бурята „Горети“

Кодът за опасни метеорологични условия остава в цяла Великобритания и след отминаването на бурята „Горети“, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА. Издадени са предупреждения за сняг, лед, вятър и дъжд.

Снощи хиляди домакинства в Обединеното кралство още бяха без ток, отбелязва сайтът на британската електропреносна мрежа.

В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове до утре.

Метеорологичната служба посъветва жителите в регионите, за които се отнасят предупрежденията, да се подготвят за забавяния при пътуване, потенциално опасни условия на шофиране, както и да не бързат, за да избегнат подхлъзване и падане върху леда, водещо до травми.

БТА

